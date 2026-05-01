La Corte d'appello di Perugia ha condannato a tre anni e mezzo un uomo accusato di aver molestato l'ex compagna e di aver diffuso online foto intime della donna. La sentenza ha respinto le richieste di attenuanti, sottolineando la gravità delle azioni commesse. La vicenda riguarda episodi di molestia e la pubblicazione non autorizzata di materiale personale, che hanno portato alla condanna definitiva dell'imputato.

? Cosa sapere La Corte d'appello di Perugia condanna a tre anni e mezzo l'uomo che molestava l'ex.. I giudici rigettano le attenuanti per la diffusione di materiale intimo online della vittima.. La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna a tre anni e mezzo di reclusione per un uomo accusato di aver molestato la sua ex compagna e diffuso materiale intimo online, respingendo ogni tentativo della difesa di attenuare la responsabilità penale. Il provvedimento giunge dopo un lungo iter giudiziario che ha messo in luce la gravità delle condotte poste in essere dall’imputato nei confronti della vittima. I magistrati umbri hanno stabilito una pena severa, ritenendo le argomentazioni presentate dai legali del condannato prive di un fondamento concreto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, 3 anni per l’uomo che molestava la ex e diffondeva foto

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