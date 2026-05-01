Tra le candidature per la posizione di commissario tecnico della nazionale c’è anche quella di Stefano Pioli, attuale allenatore di una squadra di club. La proposta fa parte di un piano presentato dal presidente della federazione calcio, con l’obiettivo di individuare il nuovo responsabile della selezione azzurra. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, dopo le valutazioni e i colloqui con i candidati.

La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo e, insieme al nome del futuro numero uno federale, prende forma anche il possibile assetto tecnico della Nazionale. Dopo l’appoggio della Lega Serie A, anche Assocalciatori e Associazione Allenatori hanno espresso sostegno a Giovanni Malagò, che scioglierà le riserve sulla candidatura nei prossimi giorni. Intanto, però, il progetto è già in fase avanzata. Secondo quanto riportato da 'Repubblica', uno dei punti centrali riguarda il rilancio del Club Italia, la struttura che coordina tutte le selezioni azzurre. Per guidarla, Malagò avrebbe in mente Paolo Maldini, profilo di grande prestigio internazionale e fortemente legato al mondo rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Panchina Nazionale, anche Pioli tra i candidati: ecco il piano di Malagò

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