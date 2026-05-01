Nella serata di giovedì 30 aprile 2026, un uomo è stato ucciso mentre lavorava nel centro di Bisceglie. La vittima è stata trovata senza vita in seguito a un episodio di violenza che ha coinvolto le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e l’eventuale coinvolgimento di più persone. La comunità si è riunita per esprimere cordoglio e chiedere giustizia.

La serata di giovedì 30 aprile 2026 rimarrà impressa come una delle pagine più buie per la comunità di Bisceglie a causa di un brutale fatto di sangue che ha sconvolto la quiete del centro cittadino. All’interno della cornice solitamente conviviale della Spaghetteria n.1, situata in via Storelli, si è consumata una tragedia che ha strappato alla vita un uomo innocente e stimato. Erano circa le ore 21 quando il locale, frequentato in quel momento da diversi avventori tra cui alcuni gruppi di turisti stranieri, è diventato il palcoscenico di un’esecuzione spietata. Due individui con il volto travisato hanno fatto irruzione con estrema determinazione, scatenando il panico generale e trasformando una tranquilla cena primaverile in un vero e proprio scenario di guerra.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Omicidio a Bisceglie, Angelo Pizzi trucidato mentre lavora: “Ucciso per errore”

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