Olbia scempio a Plebi il 1° maggio | arrivano i centri mobili

A Olbia e Arzachena, durante la festività del primo maggio 2026, si è registrato un aumento di abbandono di rifiuti nelle aree pubbliche. Di fronte a questa situazione, le autorità locali hanno deciso di mettere in funzione centri mobili di raccolta e di attivare task force dedicate alla gestione dell’emergenza. La presenza di rifiuti abbandonati ha causato una situazione di degrado nelle zone interessate.

? Cosa sapere Abbandono rifiuti a Olbia e Arzachena durante la festività del primo maggio 2026.. Comuni della Gallura attivano centri mobili e task force per gestire l'emergenza urbana.. Il primo maggio 2026 ha segnato un nuovo, amaro episodio di degrado ambientale nella zona di Plebi a Olbia, dove l’abbandono illegale di sacchetti di rifiuti ha trasformato un’area frequentata da residenti e turisti in una discarica a cielo aperto. La Gallura si ritrova oggi a fronteggiare una sfida che sembra non dare tregua: la gestione dei rifiuti in un momento delicato, proprio mentre l’aumento della presenza umana legato alla stagione estiva preme sulle infrastrutture locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, scempio a Plebi il 1° maggio: arrivano i centri mobili Notizie correlate Fiumicino, arrivano le isole ecologiche mobili: il calendario zona per zonaRoma, 28 aprile 2026 – A partire da sabato 2 maggio sarà attivato un servizio di raccolta tramite isole ecologiche mobili, distribuite nelle diverse... Battaglia celebra il 1° maggio ad Arzano: La democrazia non si regge sulle sabbie mobili del precariato“Una democrazia fondata sul lavoro non può reggersi sulle sabbie mobili del precariato selvaggio”.