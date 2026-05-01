Oboavwoduo Juventus primo gol in Next Gen | numeri e statistiche dell’inglese che ora punta i playoff

Da juventusnews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane calciatore inglese della Juventus ha segnato il suo primo gol in Next Gen, contribuendo alla squadra in vista dei playoff di Serie C. Si tratta di un evento che segna un passo importante nella sua crescita, con numeri e statistiche che mostrano il suo apporto alla formazione. Il giocatore ora punta a consolidare la propria presenza e a rafforzare le possibilità di qualificazione della squadra.

di Luca Fioretti Oboavwoduo Juventus, il giovane talento inglese si sblocca segnando la sua prima fondamentale rete in vista dei playoff di Serie C. Domenica indimenticabile per Justin Oboavwoduo, che ha trovato il primo gol sul campo contro il Bra. L’attaccante della  Juventus Next Gen  ha vissuto un momento magico al minuto  venticinque. L’azione decisiva è nata da un lunghissimo lancio di  Gil, da cui si è generata una fatale incomprensione tra il portiere  Franzini  e la difesa. L’inglese ha soffiato abilmente il pallone, approfittando dell’enorme errore per depositare comodamente in rete a porta sguarnita.  Una fondamentale rete  che ha regalato grande morale a tutto l’ambiente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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