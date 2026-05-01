Nuovo ospedale Teramo | via ai lotti per il progetto da 285 milioni

La Giunta regionale dell'Abruzzo ha dato il via libera al progetto del nuovo ospedale di Teramo, che prevede la suddivisione in più lotti. Il primo lotto, del valore di 124 milioni di euro, sarà destinato alla realizzazione della piastra tecnologica nell’area di Villa Mosca. Il progetto complessivo ha un valore totale di 285 milioni di euro e coinvolge diverse fasi di costruzione.

? Cosa sapere La Giunta Abruzzo approva il progetto a lotti per il nuovo ospedale di Teramo.. I primi 124 milioni finanzieranno la piastra tecnologica nell'area di Villa Mosca.. La Giunta regionale ha approvato questo venerdì 1° maggio 2026 il recepimento dello studio di fattibilità presentato dalla Asl 04, un passaggio decisivo per la costruzione del nuovo ospedale di Teramo nell’area di Villa Mosca dove oggi sorge il Mazzini. Il provvedimento, che nasce su proposta dell’assessore alla Salute Verì, stabilisce la suddivisione dell’intero intervento in lotti funzionali. Questa strategia punta a sbloccare le procedure di gara non appena il Ministero darà il via libera agli atti progettuali, evitando che i tempi burocratici della capitale rallentino l’avvio dei cantieri locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo ospedale Teramo: via ai lotti per il progetto da 285 milioni Notizie correlate Leggi anche: Ospedale Salesi Ancona: Crisi Rizzani De Eccher, a rischio la prosecuzione dei lavori e 285 milioni di debiti. Ospedale Marcianise: via libera ai fondi per il nuovo progettoL’ASL di Caserta ha ufficializzato in data odierna, 9 aprile 2026, il pagamento del saldo relativo alla progettazione esecutiva per il completamento... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: OSPEDALE TERAMO: PAZIENTE AQUILANA SALVATA DUE VOLTE IN CARDIOCHIRURGIA; Giulianova, Giuseppe Cartone: la lettera di ringraziamento della famiglia; Secondo intervento sull'arco aortico, paziente salvata due volte a Teramo con l'uso di una nuova protesi; Martinsicuro, nuove piantumazioni sul lungomare: al via gli interventi sul verde pubblico. Nuovo Ospedale: via libera ai lotti funzionali per accelerare i cantieriLa Giunta regionale approva lo studio di fattibilità della ASL 04. Con una strategia a fasi, si punta a far partire i lavori per la piastra tecnologica e le 14 sale operatorie non appena arriverà l'ok ... emmelle.it Nuovo ospedale, approvata in Giunta la divisione in lotti del progettoPESCARA – La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato il recepimento dello studio di fattibilità presentato dalla Asl 04 per la realizzazione del nuovo os ... ekuonews.it Nuovo ospedale di Cosenza, M5S attacca: “Da Occhiuto solo show, troppe domande senza risposta” https://www.calabrianews24.com/news/92145618438/nuovo-ospedale-di-cosenza-m5s-attacca-da-occhiuto-solo-show-troppe-domande-senza-rispostautm - facebook.com facebook NUOVO OSPEDALE DI VERCELLI: PRESENTATO IL MASTERPLAN x.com