Nuova avventura per Helena Prestes | l’annuncio scatena i suoi sostenitori

Helena Prestes, nota per aver raggiunto la seconda posizione nel Grande Fratello 2024, ha annunciato una nuova iniziativa che ha suscitato reazioni tra i suoi sostenitori. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social dell’ex concorrente, attirando l’attenzione di molti fan italiani che già da tempo seguono con interesse la sua carriera. L’annuncio ha generato numerosi commenti e condivisioni tra gli utenti online.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano che ha iniziato ad apprezzarla dalla sua partecipazione al Grande fratello 2024 dov'è arrivata seconda. La modella brasiliana si trova attualmente in America e più precisamente a New York per alcuni impegni con la sua agenzia di moda. Nonostante questo, la donna ha trovato il tempo di fare un annuncio che ha scatenato tutti i suoi sostenitori. Helena Prestes ha pubblicato un post nel suo profilo X dove ha rivelato di essere pronta per una nuova avventura. La compagna di Javier Martinez ha scritto: "Mi sto divertendo tantissimo a capire il setting di Twitch, è come tornare indietro nel tempo a un periodo della mia vita in cui passavo ore al computer giocando a Counter-Strike.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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