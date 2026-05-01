Nasce il primo rifugio climatico di Rimini Una raccolta fondi per sostenere costi e attività

È stato inaugurato a Rimini il primo rifugio climatico della città, pensato per offrire un punto di ristoro nelle giornate più calde. Per sostenere questa iniziativa, è stata avviata una raccolta fondi destinata a coprire i costi di gestione e le attività previste. Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento delle temperature, si cerca di rispondere alla crescente esigenza di spazi freschi accessibili a cittadini e visitatori.

Come affrontare la stagione estiva? Le temperature sono sempre più elevate e le ondate di calore aumentano il bisogno di cittadine e cittadini di trovare spazi freschi dove trascorrere le giornate. L’associazione quotidianacom, a riguardo, ha ideato un nuovo progetto da realizzare presso la sala.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate “Insieme per Filena”: una raccolta fondi per sostenere le cure di una bambina di 12 anniTempo di lettura: 3 minutiSi chiama Filena Zanchelli, ha dodici anni ed è affetta dalla nascita da tetraparesi spastica, una condizione fisica... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nasce il primo rifugio climatico di Rimini. Una raccolta fondi per sostenere costi e attività; Lignano sfida il caldo: nasce il primo rifugio climatico sulla ciclopedonale tra Sabbiadoro e Pineta; Nasce il ’rifugio climatico’: Tutti a teatro contro il caldo; Udine, nasce Casa Carrà: un rifugio sicuro contro violenza e discriminazioni. Nasce il primo rifugio climatico di Rimini. Una raccolta fondi per sostenere costi e attivitàNasce il primo Rifugio climatico della Provincia di Rimini. Ci sarà anche l’opportunità di svolgere attività laboratoriali e ricreative ... riminitoday.it Nasce il ’rifugio climatico’: Tutti a teatro contro il caldoPoggio Torriana gioca d’anticipo contro il caldo estivo e si prepara a inaugurare il primo ’rifugio climatico’ nella provincia ... ilrestodelcarlino.it L'educazione cari miei si porta nell'anima, signori si nasce. Una pecora rimarrà pecora anche in mezzo ai lupi, perché chi ha dei valori come lealtà e sincerità nel cuore, non cambia mai. - facebook.com facebook Comunali 2027, nasce il nuovo fronte civico: c’è anche il nipote di Romano Prodi x.com