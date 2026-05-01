Nasce il primo rifugio climatico di Rimini Una raccolta fondi per sostenere costi e attività

Da riminitoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato a Rimini il primo rifugio climatico della città, pensato per offrire un punto di ristoro nelle giornate più calde. Per sostenere questa iniziativa, è stata avviata una raccolta fondi destinata a coprire i costi di gestione e le attività previste. Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento delle temperature, si cerca di rispondere alla crescente esigenza di spazi freschi accessibili a cittadini e visitatori.

Come affrontare la stagione estiva? Le temperature sono sempre più elevate e le ondate di calore aumentano il bisogno di cittadine e cittadini di trovare spazi freschi dove trascorrere le giornate. L’associazione quotidianacom, a riguardo, ha ideato un nuovo progetto da realizzare presso la sala.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Panoramica sull’argomento

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