Muse il nuovo piano 2026-2028 | 5 pilastri per l’Antropocene

È stato annunciato il nuovo piano strategico per il periodo 2026-2028, presentato da un rappresentante del museo. Il progetto si basa su cinque principali aree di intervento, definite come pilastri, con l’obiettivo di indirizzare le attività e le iniziative future. La presentazione è avvenuta in una conferenza dedicata, durante la quale sono stati illustrati i punti chiave del piano e le linee guida adottate.

? Cosa sapere Massimo Bernardi presenta il piano strategico Muse 2026-2028 basato su cinque pilastri.. Il progetto coinvolge 150 stakeholder per affrontare le sfide dell'Antropocene.. Massimo Bernardi, insieme al presidente Stefano Bruno Galli, ha presentato il nuovo Piano strategico per il triennio 2026-2028 del Muse, delineando una rotta basata su cinque pilastri fondamentali per affrontare le sfide dell’Antropocene. L’incontro ha la partecipazione di figure chiave come Elisabetta Bozzarelli, Anna Giorgi, il professore Ludovico Solima e Maria Joao Fonseca, presidente di Ecsite, che hanno discusso l’evoluzione dell’istituzione verso un modello di innovazione culturale, responsabilità civica, benessere organizzativo e autorevolezza scientifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muse, il nuovo piano 2026-2028: 5 pilastri per l’Antropocene Notizie correlate Trento Film Festival, "A bear remembers" vince il Premio Antropocene Muse'A bear remembers' di Zhang & Knigh ha vinto il Premio Antropocene Muse nell'ambito della 74esima edizione del Trento film festival, in corso fino al... Basilicata, ok al nuovo piano: 10 pilastri per rilanciare il territorio? Cosa sapere Il Consiglio regionale della Basilicata approva il nuovo piano economico con 13 voti favorevoli. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'accento sul contesto montano è una caratterizzazione del nostro museo: dalle competenze nella ricerca alla forma stessa dell'edificio. La montagna al centro nel piano strategico del Muse per il prossimo triennio; Modì attraverso gli occhi delle sue muse, la scrittrice faentina Annalisa Fabbri racconta il suo nuovo libro: Alcune storie sono inedite; I Muse pubblicano il nuovo singolo Cryogen che anticipa l'album The Wow! Signal; Case Enpaia, scontro in Campidoglio su Collina delle Muse: tensione tra commissione e uffici. Muse: ascolta il nuovo singolo Cryogen che anticipa l'imminente album The Wow! SignalI Muse tornano con un nuovo singolo, Cryogen, anticipazione del prossimo album The Wow! Signal, atteso per il 26 giugno 2026. Il brano introduce una .. ondarock.it Cryogen, il nuovo singolo dei MuseLONDRA - I Muse, giganti del rock inglese, vincitori di Grammy® Awards, pubblicano il loro nuovo singolo, Cryogen, su etichetta Warner Records. Questo ... lopinionista.it Sessualità senza tabù Il MUSE Fuori Orario torna con una notte dedicata all’educazione sessuale, al corpo e al consenso. Scopri di più su emozioni, piacere e sessualità con workshop interattivi, quiz e confronti con esperte/i in uno spazio accogliente e se - facebook.com facebook