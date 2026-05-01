Municipalità Vomero Arenella Papa | Maggioranza sgretolata Cozzolino verifichi numeri o si dimetta

Un consigliere della V municipalità ha diffuso una nota in cui critica la stabilità della maggioranza di governo locale. Secondo quanto affermato, la coalizione sarebbe in crisi e la presenza di voti sufficienti per approvare le decisioni sarebbe compromessa. L'esponente chiede al sindaco di verificare la situazione numerica o di assumersi le responsabilità e dimettersi. La comunicazione è stata pubblicata in una nota ufficiale e riguarda i recenti sviluppi politici del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo da Emanuele Papa Consigliere V Municipalità (Futuro Nazionale) e Presidente Commissione Trasparenza: “ Quanto accaduto nell’ultimo Consiglio della V Municipalità (Arenella -Vomero) non è un episodio isolato, ma l’ennesima conferma di una crisi politica ormai strutturale e fuori controllo. Da mesi il clima in aula è diventato irrespirabile e del tutto improduttivo per il lavoro sul territorio. I cittadini del Vomero e dell’Arenella assistono a uno spettacolo indecoroso fatto di scontri continui, paralisi amministrativa e incapacità di affrontare concretamente i problemi della Municipalità. La situazione è ancora più grave perché gli attacchi più duri alla Presidente Clementina Cozzolino non arrivano soltanto dall’opposizione, ma soprattutto dalla sua stessa maggioranza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Municipalità Vomero Arenella, Papa: “Maggioranza sgretolata, Cozzolino verifichi numeri o si dimetta” Notizie correlate Caos in aula al Vomero Arenella, presidente Cozzolino: “Ora basta, senza Polizia non farò più consigli”Tempo di lettura: 3 minuti“Chiederò la Polizia di Stato, altrimenti i consigli non li faccio più. San Donaci, la maggioranza si sfalda: “Il sindaco prenda atto della crisi e si dimetta”Riceviamo e pubblichiamo una nota di Marcello Pennetta capogruppo del gruppo consiliare Progetto Comune di San Donaci in merito all'ultimo consiglio... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Denunciamo chi pota gli alberi in questo periodo: scatta l’iniziativa a Napoli; La visita di Papa Leone XIV a Napoli l'8 maggio bloccherà gran parte del centro e del Lungomare. Vomero e Arenella, addio alle edicole di giornali abbandonate: rimosse dopo 40 anniAddio alle edicole dei giornali abbandonate di via Domenico Fontana e via Bernardo Cavallino nella V Municipalità Vomero-Arenella. Rimosse dopo 40 anni. Erano da anni lasciate all'incuria e al degrado ... fanpage.it Municipalità, sotto accusa centinaia di sedute inutiliSull'argomento interviene il consigliere della Municipalità Vomero-Arenella, Rino Nasti: «Nella vicenda che riguarda tutte le Municipalità di Napoli - dichiara - e in attesa che la azione della ... ilmattino.it Riflessioni random sulla rapina al Vomero - Piazza Medaglie d’oro non è Vomero, è Arenella, ma la municipalità oramai è unica, quindi teoricamente potrebbe essere giusto dire Vomero; - Al Vomero, o Arenella, NON si è soliti parlare con la erre moscia per d - facebook.com facebook