Morandi al Castello di Este | un viaggio tra storia e nuovi successi

Il cantante italiano si esibirà al Castello di Este il 31 agosto 2026, in occasione dell’Este Music Festival. La serata è dedicata al sessantesimo anniversario del suo celebre pezzo “C’era un ragazzo”. L’evento riunisce appassionati di musica e appassionati di musica e si inserisce in un programma che unisce storia e nuovi successi dell’artista. La data segna un appuntamento importante nel calendario musicale locale.

?? Cosa sapere Gianni Morandi suona al Castello di Este il 31 agosto 2026. L'evento celebra il sessantesimo anniversario del brano C’era un ragazzo all'Este Music Festival. Il 31 agosto 2026, alle ore 21, il Castello Carrarese di Este ospiterà Gianni Morandi per una tappa della tournée estiva dedicata al sessantesimo anniversario del celebre brano C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. L'evento, inserito nel programma della terza edizione dell'Este Music Festiv .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morandi al Castello di Este: un viaggio tra storia e nuovi successi The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Visita guidata al castello di Acaya: un viaggio tra storia e panoramiImmergiti nella storia con una visita al Castello di Acaya, splendido esempio di architettura rinascimentale fortificata. Carini, mistero al Castello: un viaggio tra storia e spettri? Cosa sapere Il 2 maggio alle 21:30 Jonathan Livingston odv guida visite al Castello La Grua Talamanca. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sal Da Vinci, Gianni Morandi e Giorgia: Este diventa la capitale della musica; C’era un ragazzo, Gianni Morandi all’Este Music Festival il 31 agosto 2026; Morandi, il ’ragazzo’ è in tour anche d’estate; Napoli, Gianni Morandi conclude il tour 2026 in città: concerto finale il 1° ottobre all'Arena Flegrea. Sal Da Vinci, Gianni Morandi e Giorgia: Este diventa la capitale della musicaESTE (PADOVA) - Gianni Morandi, in concerto il 31 agosto per celebrare i 60 anni della sua celebre canzone C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, ... ilgazzettino.it Napoli, Gianni Morandi conclude il tour 2026 in città: concerto finale il 1° ottobre all'Arena FlegreaC'era un ragazzo estate 2026, la tournée che vedrà Gianni Morandi impegnato in 12 nuovi appuntamenti, si concluderà a Napoli. Il 1° ottobre, ... ilmattino.it Pooh - Stare Senza (Live al Castello di Este (PD) - 2011) https://www.youtube.com/watchv=9fh11-E2pME - facebook.com facebook