Monza MisterTea chiude dopo 10 anni | festa finale al Ponte dei Leoni

A Monza, il locale MisterTea chiude i battenti il 3 maggio dopo dieci anni di attività nel centro cittadino, vicino al Ponte dei Leoni. La decisione di cessare l’attività è stata comunicata ai clienti, segnando la fine di un periodo di presenza nel quartiere storico. La chiusura è stata annunciata attraverso i canali ufficiali del locale, che ha gestito la sua attività dal 2013.

?? Cosa sapere MisterTea chiude l'attività nel centro di Monza il prossimo 3 maggio. La cessazione segna la fine di un decennio di attività vicino al Ponte dei Leoni. Il 3 maggio prossimo, MisterTea abbasserà definitivamente la saracinesca nel centro storico di Monza, chiudendo un decennio di attività accanto al Ponte dei Leoni con una celebrazione dedicata ai frequentatori del locale. Un addio tra gadget e gratitudine per il decimo anniversario Per salutare la comunità della città di Tedoli .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza, MisterTea chiude dopo 10 anni: festa finale al Ponte dei Leoni Notizie correlate Monza, chiude un altro locale in centro: dopo 10 anni il saluto ai clienti con una festaUn post sui social per annunciare il decimo compleanno ma, al tempo stesso, per comunicare ai clienti la decisione di abbassare definitivamente la... Scappa all'alt della polizia in sella al motorino rubato, denunciato 16enne: è uno dei vandali del Ponte dei LeoniNuovi guai con la giustizia per uno dei ragazzi indagati per l'atto vandalico contro una delle statue del Ponte dei Leoni a Capodanno.