mondiali staffetta bergamo passa il testimone dei sogni a valensin e pavese

Sabato 2 e domenica 3 maggio si svolgono in Botswana gli World Relay, competizione internazionale di staffetta. La manifestazione rappresenta il debutto tra i grandi per la 19enne atleta bergamasca, che partecipa alla staffetta 4x100 metri mista. La squadra italiana si prepara a competere in questa importante occasione, con l’obiettivo di conquistare un ottimo risultato. La gara si svolge in un clima di grande attesa e concentrazione.

ATLETICA. Sabato 2 maggio e domenica 3 in Botswana si disputano gli World Relay che segnano il debutto tra i grandi della 19enne Elisa, a caccia di un posto al sole nella 4x100 mista. In gara nella 4x100 anche la veterana Alessia. Comunque vada, Elisa Valensin venerdì primo maggio si presenterà in hotel con la chioma piastrata. Come ogni matricola le toccherà il rito del taglio dei capelli, meglio minimizzare i rischi perché l’atletica non è solo i millimetri che possono decidere la gara in pista: «Anche questo significa entrare tra i grandi, rispetto a tutto il percorso fatto, qui c’è un mondo diverso. L’obiettivo? Qualificarsi per i Mondiali di Pechino, meglio se da titolare».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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