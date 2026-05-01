Messina stasera il sorteggio decide l’ordine dei nomi nelle liste

Stasera a Palazzo Zanca si svolgerà il sorteggio delle liste elettorali, durante il quale le Sottocommissioni stabiliranno l’ordine dei nomi per le diverse circoscrizioni. L’evento coinvolge le commissioni incaricate di determinare la posizione dei candidati nelle liste, secondo quanto previsto dalle procedure ufficiali. La scelta dell’ordine sarà effettuata tramite un’estrazione pubblica, senza interventi discrezionali.

? Cosa sapere Stasera a Palazzo Zanca le Sottocommissioni elettorali sorteggiano l'ordine dei candidati per le circoscrizioni.. La sequenza stabilisce la posizione dei nomi sui manifesti e sulle schede per maggio.. Alle ore 20:00 di questa sera, Palazzo Zanca diventerà il fulcro del destino elettorale dei quartieri messinesi con le sedute delle Sottocommissioni elettorali per definire l’ordine dei candidati sulle schede e sui manifesti. Il percorso verso le amministrative del 24 e 25 maggio prosegue con un passaggio tecnico che, tra i vicoli e le piazze della città, segna l’inizio della fase visiva della competizione. Dopo che la Commissione...🔗 Leggi su Ameve.eu

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