Meret Napoli prove di addio | Milinkovic?Savic lo supera nelle gerarchie Il contratto e le possibili destinazioni

Alex Meret, portiere del Napoli, ha disputato le ultime stagioni come titolare, contribuendo ai successi del club. Tuttavia, nelle ultime settimane si sono intensificati i segnali di un possibile cambio tra i pali. Il club sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere, con Milinkovic-Savic che si avvicina come possibile alternativa. Intanto, il rinnovo del contratto di Meret resta in sospeso, mentre le trattative di mercato continuano a coinvolgere vari nomi per la rosa partenopea.

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