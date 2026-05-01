Il segretario della CGIL ha dichiarato che le crisi industriali in Basilicata devono essere affrontate a livello nazionale, chiedendo interventi specifici per le aziende Stellantis e SmartPaper, entrambe situate nel comune di Castelluccio Inferiore. La richiesta riguarda l’attenzione delle istituzioni romane sulla situazione delle industrie locali e la necessità di interventi concreti per tutelare i posti di lavoro e il settore produttivo nella regione.

? Cosa sapere Il segretario CGIL Mega chiede a Roma interventi per Stellantis e SmartPaper a Castelluccio Inferiore.. Il deficit sanitario lucano e la crisi occupazionale minacciano lo spopolamento della regione.. A Castelluccio Inferiore, durante la manifestazione del primo maggio, Mega ha lanciato un appello urgente affinché le criticità occupazionali della Basilicata vengano discusse direttamente a Roma. Il segretario generale della CGIL lucana, durante il consesso che ha la partecipazione congiunta di Cisl e Uil, ha puntato il dito contro l’isolamento del territorio. Il fulcro del discorso riguarda la necessità di portare i grandi dossier industriali della regione al governo nazionale, trasformando le singole battaglie locali in una grande vertenza lucana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mega: ‘Le crisi della Basilicata vadano discusse a Roma

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