Maurizio Mirarchi | Siamo sulla strada giusta dobbiamo continuare così

Il Setterosa ha perso all'esordio della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, con un punteggio di 11-15 contro la Grecia. È stata la prima partita sulla panchina dell’Italia per il nuovo tecnico Maurizio Mirarchi, che ha commentato l’esito del match sul sito ufficiale della federazione. Nonostante la sconfitta, Mirarchi ha dichiarato che la squadra è sulla strada giusta e che bisogna continuare con questo percorso.

Il Setterosa è stato battuto dalla Grecia per 11-15 nel match d’esordio della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: prima panchina amara per il nuovo CT dell’Italia, Maurizio Mirarchi, che al sito federale traccia il bilancio della sfida persa contro le elleniche. L’ analisi del match: “ È stata la prima partita, una partita molto intensa contro le campionesse in carica. Abbiamo iniziato un po’ contratte, poi piano piano ci siamo sciolte arrivando pure ad un gol. Abbiamo avuto anche l’occasione davanti alla porta di pareggiare. Non l’abbiamo sfruttata e poi quando non sfrutti queste occasioni, loro ti castigano subito “. Il CT guarda il bicchiere mezzo pieno: “ Sono molto contento dall’atteggiamento.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Maurizio Mirarchi: “Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così” Notizie correlate Gila all’intervallo di Lazio-Milan: “Dobbiamo continuare così. Siamo soddisfatti”Mario Gila, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Fabregas tiene i piedi per terra: «Quarto posto? Siamo sulla strada giusta ma per il momento non ci siamo»di Redazione JuventusNews24Fabregas così dopo Cagliari Como: la vittoria in trasferta lancia la squadra verso il quarto posto in classifica ma... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: World Cup, Mirarchi svela il suo primo Setterosa; Trieste affonda Roma ai rigori: 21 - 19 alla Bianchi; Maurizio Mirarchi ha scelto il Setterosa per la Division I di World Cup. Si parte venerdÃ¬ a Rotterdam; La World Cup lancia il nuovo Setterosa di Mirarchi. Maurizio Mirarchi: Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare cosìIl Setterosa è stato battuto dalla Grecia per 11-15 nel match d'esordio della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: prima panchina ... oasport.it Pallanuoto femminile: Maurizio Mirarchi nuovo CT del SetterosaLa notizia è stata diffusa il 2 marzo 2026. Maurizio Mirarchi, fino a quel momento assistente della formazione maschile, assume il ruolo di commissario tecnico del Setterosa. Carlo Silipo, che aveva ... it.blastingnews.com #A1M Il dopo-partita di Pallanuoto Trieste vs Roma Vis Nova (21-19 dopo i tiri di rigore): le dichiarazioni dell'allenatore Maurizio Mirarchi. - facebook.com facebook