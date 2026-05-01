Marco De Carolis | Attenzione a turismo e cultura sono i pilastri su cui costruire lo sviluppo di Viterbo

Un rappresentante locale ha commentato l'importanza di turismo e cultura come elementi fondamentali per lo sviluppo della città. Ha aggiunto che il suo impegno nasce dalla volontà di contribuire in un momento in cui sono necessarie visione e collaborazione per affrontare le sfide future. La sua dichiarazione sottolinea l’intenzione di lavorare per valorizzare questi settori come pilastri della crescita urbana.

“È un onore essere chiamato a servire la mia città in un momento in cui le sfide che ci attendono richiedono visione, dedizione e spirito di squadra”. Marco De Carolis (FdI) sulla nomina a consigliere comunale di Viterbo che, fa sapere, di accogliere “con profonda soddisfazione e con il senso di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Consiglio comunale, Laura Allegrini: "Mi dimetto per un nuovo incarico". Entra Marco De CarolisL'atmosfera era quella delle grandi occasioni, con la storia degli ultimi ottant'anni di storia repubblicana a fare da sfondo tra gli scranni di... Leggi anche: Cultura, Lollobrigida: "Dimore storiche motore di turismo e sviluppo territoriale" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Consiglio comunale: Marco De Carolis subentra a Laurea Allegrini; Viterbo – Marco De Carolis in consiglio comunale al posto di Allegrini; Viterbo, Laura Allegrini si dimette dal Consiglio comunale: al suo posto subentra Marco De Carolis; Rotelli, Sberna, Sabatini e Zelli: Congratulazioni a Laura Allegrini e buon lavoro a Marco De Carolis. Nomina a consigliere comunale, Marco De Carolis esprime soddisfazione e traccia gli impegni per la cittàNewTuscia – VITERBO – «Accolgo con profonda soddisfazione e con il senso di responsabilità che questo incarico merita la nomina a consigliere comunale di Viterbo. È un onore essere chiamato a servire ... newtuscia.it Viterbo – Marco De Carolis in consiglio comunale al posto di AllegriniRotelli, Sberna, Sabatini e Zelli: Congratulazioni a Laura Allegrini e buon lavoro a Marco De Carolis VITERBO - Di qualche giorno fa l'annuncio delle dim ... etrurianews.it Marco De Carolis consigliere comunale… per procura. L'ex assessore prende il posto di Laura Allegrini ma oggi è assente, Matteo Achilli nominato capogruppo FdI https://www.tusciaweb.eu/2026/04/marco-de-carolis-consigliere-comunale-procura- - facebook.com facebook