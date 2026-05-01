Madrid Sinner in difficoltà | segnali fisici e nervosismo contro Jodar

Durante la partita all’ATP di Madrid, il tennista italiano ha mostrato segnali di fastidio al fianco destro e nervosismo. Sul campo, si è visto mentre si toccava la zona interessata e manifestava frustrazione durante gli scambi con l’avversario. La sua condizione fisica è sembrata influenzare le sue prestazioni nel corso del match contro Jodar.

?? Cosa sapere Jannik Sinner affronta Jodar all'ATP di Madrid con segnali di fastidio al fianco destro. L'altoatesino sfiderà Arthur Fils in semifinale dopo le difficoltà fisiche emerse nel match. A Madrid, durante l'ATP del 2026, Jannik Sinner affronta una fase di incertezza tecnica e fisica che mette in luce la vulnerabilità del numero uno al mondo dopo il difficile confronto con Jodar. Il clima sulle piste spagnole sembra influenzare pesantemente le prestazioni dell'altoatesino, il q .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, Sinner in difficoltà: segnali fisici e nervosismo contro Jodar Notizie correlate Leggi anche: Occhio Sinner: Jodar devastante contro Kopriva all'Atp di Madrid LIVE Alle 16 Sinner-Jodar: in palio la semifinale di Madrid contro Fils o LeheckaL'azzurro, numero 1 del ranking Atp e reduce da 20 vittorie di fila, giocherà nel primo pomeriggio la sfida con lo spagnolo per conquistare il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sinner, esordio difficile con Bonzi a Madrid. Sfoghi in campo: Su un punto sono bravo e sull'altro no; ATP Madrid, Bonzi: Ho messo in difficoltà Sinner. Frustrato per quel dolore alle costole; Atp Madrid, esordio con qualche difficoltà per Sinner: vittoria in rimonta contro Bonzi; Sinner avanti con il brivido! Perde il primo set, ma rimonta Bonzi. Super Sinner, batte Fils in due set e conquista la finale a Madrid per la prima voltaIl numero uno al mondo sfida il francese per un posto in finale nel torneo spagnolo: di seguito la cronaca in tempo reale ... corrieredellosport.it Sinner ‘incorona’ Jodar a Madrid: What a player. Poi lo elogia nell’intervistaSinner si è sbilanciato nel post gara, sia con la frase sulla telecamera e sia nelle dichiarazioni post partita perché lo spagnolo l’ha seriamente messo in difficoltà, dall’inizio alla fine. Anche nel ... ilfattoquotidiano.it Jannik Sinner ha travolto Arthur Fils nella semifinale del torneo di Madrid, superando così i 14mila punti nella classifica ATP. Il campione azzurro continua a scrivere la storia del tennis: https://fanpa.ge/p0AzO - facebook.com facebook Sinner va spedito: liquida Fils per 6-2, 6-4 ed è in finale a Madrid x.com