M45 | il nucleo di mille stelle tra nubi di gas e polveri

L'ammasso stellare M45, noto anche come la Pleiades, si trova a circa 440 anni luce dalla Terra. Al suo interno si trova un nucleo di circa mille stelle, circondato da nubi di gas e polveri. Queste nubi sono visibili nelle immagini che mostrano la formazione di nuovi corpi celesti. La presenza di gas e polvere suggerisce che si tratta di un'area in fase di formazione stellare.

? Cosa sapere L'ammasso stellare M45 a 440 anni luce ospita un nucleo di mille stelle.. Le nubi di gas e polvere rivelano la formazione di nuovi corpi celesti.. Le Pleiadi, l’ammasso stellare M45 situato a circa 440 anni luce di distanza, dominano il cielo notturno di questo maggio offrendo uno spettacolo di stelle giovani nate da antiche nubi di gas e polveri. Dopo aver osservato nel mese di aprile la figura di Arturo, una stella caratterizzata dalla sua età avanzata, l’attenzione astronomica si sposta ora verso un gruppo di astri molto più recenti. Questo ammasso aperto rappresenta uno dei rari casi in cui le singole stelle sono distinguibili anche senza ausili ottici grazie alla loro elevata luminosità e alla struttura compatta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M45: il nucleo di mille stelle tra nubi di gas e polveri Notizie correlate Nubi Virtus Imola. Baldiraghi la certezza in mezzo a mille dubbiFinale senza sorpresa in casa Virtus che, a prescindere dalla sconfitta nel derby - la quinta consecutiva in una stracittadina -, sa già cosa la... Gas serra in diminuzione ma in Lombardia le polveri sottili restano alteMilano, 14 aprile 2026 – Emissioni in calo, ma non per tutti gli inquinanti: in forte crescita le polveri totali sospese e il Pm10, in Lombardia.