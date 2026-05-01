Lucia Dori vince il premio Friends of Florence Salone del Restauro 2026

Il premio Friends of Florence Salone del Restauro 2026 è stato assegnato a Lucia Dori. La cerimonia si è svolta il primo maggio a Firenze, durante l’evento dedicato all’arte e al restauro. La vincitrice ha ricevuto il riconoscimento per il suo lavoro nel settore, che ha coinvolto interventi su importanti opere d’arte. La premiazione ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e appassionati del settore.

Firenze, 1 maggio 2026 - È stato consegnato il premio Friends of Florence Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze 2026 al progetto presentato dalla restauratrice Lucia Dori de L’Officina di Restauro relativo al Busto reliquiario di una compagna di Sant’Orsola, risalente al 1340 circa e proveniente dalla Chiesa dei Santi Simone e Giuda. Il bando, promosso da Friends of Florence in collaborazione con la segreteria organizzativa del Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze, è stato lanciato a dicembre 2025 e si è chiuso il 4 marzo 2026. L’iniziativa, giunta alla sua VIII edizione, è nata nel 2012 per sostenere, con un’erogazione di 20mila euro Iva inclusa, interventi di restauro, tutela e conservazione di beni culturali ubicati nella città di Firenze, promossi e curati da ditte specializzate.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucia Dori vince il premio Friends of Florence Salone del Restauro 2026 Notizie correlate Restaurato il ritratto di Herbert Percy Horne grazie a Friends of Florence(Adnkronos) – E' stato restaurato il ritratto del collezionista e storico dell'arte britannico Herbert Percy Horne (1864-1916), fondatore della... Alla Fortezza da Basso torna il Salone dell'Arte e del Restauro di FirenzeLa 10a edizione 2026 del Salone dell’Arte e del Restauro si terrà dal 27 al 30 aprile 2026, presso la Fortezza da Basso di Firenze, in contemporanea...