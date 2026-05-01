LIVE Madrid Open ATP 1000 | Sinner vince 1° set 6-2 Fils in 39? ora serve il bis!

Da urbanpost.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Madrid Open ATP 1000, il giocatore italiano ha concluso il primo set con un punteggio di 6-2 in 39 minuti contro l’avversario francese. La partita è ancora in corso e il giocatore italiano ora serve per il secondo set, dopo aver vinto con facilità il primo. Gli aggiornamenti in tempo reale segnalano che la sfida prosegue con intensità e che il secondo set è in corso.

LIVE Madrid Open ATP 1000: Sinner vince 1° set 6-2 Fils in soli 39 minuti!. Aggiornamento 16:54 – Jannik Sinner conquista il primo set 6-2 contro Arthur Fils in appena 39 minuti sul Manolo Santana! L’azzurro non ha concesso praticamente nulla al servizio (solo 4 punti persi totali), tenendo a 15 l’ultimo game e sigillando con autorità. Doppio break micidiale, Madrid in piedi per il numero 1. Secondo set in arrivo: Sinner verso la finale? SIN-SATIONAL start! Sinner gains the double-break advantage over Fils in style! #MMOpen pic.twitter.com58WmRJbbJK — Tennis TV (@TennisTV) May 1, 2026 Cronaca LIVE completa: il primo set da manuale (agg. 16:54).🔗 Leggi su Urbanpost.it

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