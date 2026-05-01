LIVE Madrid Open ATP 1000 | Sinner vince 1° set 6-2 Fils in 39? ora serve il bis!

Al Madrid Open ATP 1000, il giocatore italiano ha concluso il primo set con un punteggio di 6-2 in 39 minuti contro l’avversario francese. La partita è ancora in corso e il giocatore italiano ora serve per il secondo set, dopo aver vinto con facilità il primo. Gli aggiornamenti in tempo reale segnalano che la sfida prosegue con intensità e che il secondo set è in corso.

LIVE Madrid Open ATP 1000: Sinner vince 1° set 6-2 Fils in soli 39 minuti!. Aggiornamento 16:54 – Jannik Sinner conquista il primo set 6-2 contro Arthur Fils in appena 39 minuti sul Manolo Santana! L’azzurro non ha concesso praticamente nulla al servizio (solo 4 punti persi totali), tenendo a 15 l’ultimo game e sigillando con autorità. Doppio break micidiale, Madrid in piedi per il numero 1. Secondo set in arrivo: Sinner verso la finale? SIN-SATIONAL start! Sinner gains the double-break advantage over Fils in style! #MMOpen pic.twitter.com58WmRJbbJK — Tennis TV (@TennisTV) May 1, 2026 Cronaca LIVE completa: il primo set da manuale (agg. 16:54).🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - LIVE Madrid Open ATP 1000: Sinner vince 1° set 6-2 Fils in 39?, ora serve il bis! Notizie correlate Sinner oggi sfida Fils: orario e dove vedere la semifinale dell’Atp 1000 di MadridMadrid, 1 maggio 2026 - Resta solo Arthur Fils a dividere Jannik Sinner dalla prima finale della sua carriera sulla terra rossa di Madrid. LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Pliskova vince il tie-break del secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:41 Karolina Pliskova chiude il secondo set al tie-break per 7-4. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Jannik Sinner - Cameron Norrie al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; RECAP! Day 5: l'Italia fa 2 su 3. Osaka raggiunge Sabalenka, Tsitsipas elimina Bublik; Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Jannik Sinner - Rafa Jodar al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP. LIVE ATP Madrid: Sinner e Fils in campo per un posto in finaleTennis - ATP | Segui con Ubitennis il LIVE del match tra Jannik Sinner e Arthur Fils, entrambi imbattuti sulla terra nel 2026. L'azzurro cerca la sua prima finale al Mutua Madrid Open, l'unica che gli ... ubitennis.com LIVE Sinner-Fils Madrid Open: 5-1 Jannik, la direttaLa partita è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) dalle 16:00, con commento esperto e analisi HD. Perfetta per abbonati Sky Q o via fibra (TIM, Fastweb, Vodafone). urbanpost.it Sinner-Fils mette in palio la finale del Madrid Open. Jannik tra poco in campo contro il 21enne francese - facebook.com facebook Cambio di prospettiva per Carlos Alcaraz, che al Madrid Open Under 16 diventa spettatore d’eccezione. In campo c’è il fratello Jaime, che vince all’esordio, mentre sugli spalti Carlos lo sostiene punto dopo punto, nonostante l’infortunio al polso. X: fvaeey #T x.com