LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Caruso al comando con altri due corridori gruppo a 30?

Oggi si corre la tappa del Giro di Romandia 2026, con il leader della corsa in testa insieme ad altri due corridori. Il gruppo si trova a circa 30 secondi di distanza, mentre tra i favoriti c’è la squadra INEOS, che sta facendo il ritmo con l’appoggio di Red Bull e Lidl Trek. La gara è in pieno svolgimento e le operazioni di attacco e difesa sono all’ordine del giorno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 17.27 In gruppo c’è la INEOS di Godon a fare il ritmo, supportata da Red Bull e Lidl Trek. 17.24 Steinhauser e Cras rientrano su caruso, ma il gruppo è vicino. 17.23 Caruso rimane in testa con 5? di vantaggio sui primi inseguitori e 38? sul plotone. 17.22 20 km alla conclusione. 17.21 Steinhauser e Cras si stanno riportando su Caruso, vedremo se in tre avranno più possibilità di arrivare al traguardo. 17.19 Caruso passa dal traguardo intermedio di Vaulion. Il ragusano sta perdendo sul gruppo principale, dove è rientrato Godon, ancora tirato dalla Red Bull BORA.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso al comando con altri due corridori, gruppo a 30? Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 3 in fuga con Pogacar, il gruppo insegue a 30? LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso in solitaria sul Mollendruz, la Red Bull detta il passo nel gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; Giro di Romandia, Pogacar trionfa in volata nella 2^ tappa: sesta vittoria in otto giorni di gara nel 2026. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso al comando con altri due corridori, gruppo a 30?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 17.07 Damiano Caruso inizia a sognare. Il ragusano mantiene ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Orbe – Orbe (176,6 km) x.com