In questa giornata, la corsa inizia con sette atleti in fuga, mentre il resto del gruppo si trova a circa un minuto e quindici secondi di distanza. Gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in diretta, con la tappa del Giro di Romandia che prende il via alle 13. La competizione si sviluppa lungo un percorso che coinvolge diversi tratti impegnativi, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 15.51 In testa al gruppo c’è la NSN Cycling Team 15.50 La testa della corsa è a circa 5 chilometri dalla salita di Mammolshain. 15.48 Il vantaggio di Wellens e Verstrynge su Meehan e Leroux resta intorno ai 20 secondi. Wellens ha approfittato della presenza del vento in un tratto di pianura 15.45 I due belgi hanno un paio di secondi di vantaggio su Meehan e Leroux ed una decina su Rutsch, Gachignard e Kopecky. 15.44 Attacco di Tim Wellens!! Solamente Verstrynge resta con il belga della UAE 15.44 Mancano 60 chilometri all’arrivo. 15.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: sette corridori in fuga, gruppo a 1? 15

Notizie correlate

LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: cinque in fuga, il gruppo insegue a 6?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.

LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: cinque in fuga, il gruppo aumenta il ritmoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorprese; LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!; Eschborn-Frankfurt 2026, Pidcock insegue un successo di prestigio. Gli italiani per stupire; Eschborn-Frankfurt 2026: il percorso della gara tedesca.

LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: sette corridori in fuga, gruppo a 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 15.41 Il vantaggio dei sette fuggitivi sul ... oasport.it

Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorpreseOggi, venerdì 1 maggio, si corre l'Eschborn-Frankfurt 2026, tradizionale competizione di ciclismo giunta alla sua sessantatreesima edizione con un ... oasport.it

Vinta nel 2025 da Michael Matthews, la Eschborn-Frankfurt scopre oggi il nuovo nome che andrà a completare l’albo d’oro per la 63ª edizione della classica tedesca. Eccone tutti i dettagli. facebook

Pinarello-Q36.5, dopo la delusione-Liegi Tom Pidcock mette nel mirino la Eschborn-Frankfurt x.com