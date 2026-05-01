LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA | la Uno – X Mobility aumenta il ritmo fuggitivi a 1? 30?

Nella corsa di oggi, la Uno – X Mobility ha accelerato il ritmo, portando alcuni corridori in fuga a circa 1 minuto e 30 secondi dal gruppo principale. La gara si svolge lungo le strade di Eschborn-Frankfurt 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato. Contestualmente, si sta seguendo anche la tappa odierna del Giro di Romandia, che inizia alle 13 con una copertura in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 15.01 Sono passate circa 3 ore dalla partenza della sessantatreesima edizione dell’Eschborn-Frankfurt. La velocità media è di 39.2 kmh. 14.58 L’azione della Uno – X Mobility ha portato il vantaggio dei cinque fuggitivi a 1? 40? 14.55 Terminata la salita del Feldberg. Ora un tratto ci sarà un tratto di discesa prima di tornare in salita verso il Burgweg (0.5 km al 7.8%) 14.52 100 chilometri all’arrivo! 14.51 Il gruppo accelera ancora. Si staccano Alex Baudin (EF Education – EasyPost) e John Degenkolb (Team Picnic PostNL) 14.49 Iniziato il Feldberg (3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: la Uno – X Mobility aumenta il ritmo, fuggitivi a 1? 30? Notizie correlate LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: cinque in fuga, il gruppo aumenta il ritmoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13. LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: cinque fuggitivi con 6? di vantaggio sul gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorprese; LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!; Eschborn-Frankfurt 2026, Pidcock insegue un successo di prestigio. Gli italiani per stupire; Eschborn-Frankfurt 2026: il percorso della gara tedesca. LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: cinque in fuga, il gruppo aumenta il ritmoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 14.43 Accelerazione di un ciclista della ... oasport.it Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorpreseOggi, venerdì 1 maggio, si corre l'Eschborn-Frankfurt 2026, tradizionale competizione di ciclismo giunta alla sua sessantatreesima edizione con un ... oasport.it Vinta nel 2025 da Michael Matthews, la Eschborn-Frankfurt scopre oggi il nuovo nome che andrà a completare l’albo d’oro per la 63ª edizione della classica tedesca. Eccone tutti i dettagli. - facebook.com facebook Pinarello-Q36.5, dopo la delusione-Liegi Tom Pidcock mette nel mirino la Eschborn-Frankfurt x.com