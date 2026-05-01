LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA | cinque in fuga il gruppo insegue a 6?

Oggi si svolge la tappa di Eschborn-Frankfurt 2026, con cinque corridori in fuga che guidano la corsa. Il gruppo principale si trova a circa sei secondi di distanza, cercando di rientrare. La gara è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sulla piattaforma dedicata, con la diretta che copre l’andamento della tappa del Giro di Romandia a partire dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 14.21 In questa corsa il Mammolshain verrà scalato per tre volte. Le ultime due saranno consecutive con l’ultima ascesa posta intorno ai -35 km. 14.18 In testa al gruppo ci sono la Uno – X Mobility e la Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. 14.15 Tra una decina di chilometri la testa della corsa affronterà il Mammolshain (2.2 km al 7.8% di pendenza media). 14.12 Mancano 120 km all’arrivo. 14.09 Questi i nomi dei cinque fuggitivi: Jonas Rutsch (Lotto Intermaché), Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team), Thomas Gachignard e Samuel Leroux (TotalEnergies) e Matyas Kopecky (Unibet Rose Rockets) 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: cinque in fuga, il gruppo insegue a 6? Notizie correlate Eschborn-Frankfurt 2026, Pidcock insegue un successo di prestigio. Gli italiani per stupireNella settimana in cui il Giro di Romandia è al centro della scena del panorama ciclistico ci sarà un’altra corsa di sicuro interesse a tenere desta... LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Eschborn-Frankfurt 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!; Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorprese; Eschborn-Frankfurt 2026, Pidcock insegue un successo di prestigio. Gli italiani per stupire; Eschborn-Frankfurt 2026: il percorso della gara tedesca. LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Eschborn-Frankfurt 2026. È ... oasport.it Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorpreseOggi, venerdì 1 maggio, si corre l'Eschborn-Frankfurt 2026, tradizionale competizione di ciclismo giunta alla sua sessantatreesima edizione con un ... oasport.it Vinta nel 2025 da Michael Matthews, la Eschborn-Frankfurt scopre oggi il nuovo nome che andrà a completare l’albo d’oro per la 63ª edizione della classica tedesca. Eccone tutti i dettagli. - facebook.com facebook Pinarello-Q36.5, dopo la delusione-Liegi Tom Pidcock mette nel mirino la Eschborn-Frankfurt x.com