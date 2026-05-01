LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA | cinque fuggitivi con 6? di vantaggio sul gruppo

Oggi si corre l’Eschborn-Frankfurt 2026, con cinque ciclisti in fuga che hanno accumulato circa sei minuti di vantaggio sul gruppo principale. La corsa è in corso e i fuggitivi stanno cercando di mantenere il vantaggio mentre il gruppo si avvicina. È possibile seguire la diretta live dell’evento e gli aggiornamenti sulla tappa del Giro di Romandia, che sono disponibili a partire dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 14.30 Dopo il Mammolshain ci sarà un brevissimo tratto di contro-pendenza prima di risalire verso la salita del Feldberg (3.4 km al 7.8%) 14.27 Il pubblico annaffia i corridori sul tratto più duro del Mammolshain. Tantissima gente lungo le strade. 14.24 La testa della corsa è ai piedi del Mammolshain (2.2 km al 7.8%) 14.21 In questa corsa il Mammolshain verrà scalato per tre volte. Le ultime due saranno consecutive con l’ultima ascesa posta intorno ai -35 km. 14.18 In testa al gruppo ci sono la Uno – X Mobility e la Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: cinque fuggitivi con 6? di vantaggio sul gruppo Notizie correlate LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: cinque in fuga, il gruppo insegue a 6?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13. Leggi anche: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque fuggitivi con due minuti sul gruppo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorprese; LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!; Eschborn-Frankfurt 2026, Pidcock insegue un successo di prestigio. Gli italiani per stupire; Eschborn-Frankfurt 2026: il percorso della gara tedesca. LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Eschborn-Frankfurt 2026. È ... oasport.it Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorpreseOggi, venerdì 1 maggio, si corre l'Eschborn-Frankfurt 2026, tradizionale competizione di ciclismo giunta alla sua sessantatreesima edizione con un ... oasport.it Vinta nel 2025 da Michael Matthews, la Eschborn-Frankfurt scopre oggi il nuovo nome che andrà a completare l’albo d’oro per la 63ª edizione della classica tedesca. Eccone tutti i dettagli. - facebook.com facebook Pinarello-Q36.5, dopo la delusione-Liegi Tom Pidcock mette nel mirino la Eschborn-Frankfurt x.com