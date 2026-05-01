LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA | 12 corridori in testa alla corsa c’è Simone Gualdi! Gruppo a 35?

Da oasport.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In corso la cronaca in diretta dell’Eschborn-Frankfurt 2026, con dodici atleti in testa alla corsa e tra loro un ciclista italiano. Il gruppo principale si trova a circa 35 secondi di distanza. È prevista una copertura aggiornata della tappa del Giro di Romandia a partire dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 16.31 Questi i dodici corridori che compongono il gruppetto in testa alla corsa: Natnael Tesfatsion (Movistar Team), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), Adria Pericas (UAE Team Emirates – XRG) Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Alex Baudin e Michael Valgren (EF Education EasyPost), Ben Tulett (Team Visma Lease a bike), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Simone Gualdi e Georg Zimmermann (Lotto Intermaché), Ion Izagirre (Cofidis) e Flroian Stork (Tudor Pro Cycling Team) 16.28 Nel gruppetto in testa alla corsa c’è anche Simone Gualdi, azzurro della Lotto Intermachè.🔗 Leggi su Oasport.it

live eschborn frankfurt 2026 in diretta 12 corridori in testa alla corsa c8217232 simone gualdi gruppo a 35
© Oasport.it - LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: 12 corridori in testa alla corsa, c’è Simone Gualdi! Gruppo a 35?

Notizie correlate

LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: sette corridori in fuga, gruppo a 1? 15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.

LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: cinque in fuga, il gruppo insegue a 6?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorprese; Dove vedere il GP Francoforte 2026 in TV e streaming? Non sulla RAI, mentre Discovery+ propone la diretta integrale; LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!; Eschborn-Frankfurt 2026, Pidcock insegue un successo di prestigio. Gli italiani per stupire.

eschborn frankfurt live eschborn frankfurt 2026LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: Wellens e Verstrynge in fuga, gruppo a 30?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 16.04 Attacco di Pello Bilbao (Bahrain ... oasport.it

eschborn frankfurt live eschborn frankfurt 2026Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorpreseOggi, venerdì 1 maggio, si corre l'Eschborn-Frankfurt 2026, tradizionale competizione di ciclismo giunta alla sua sessantatreesima edizione con un ... oasport.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.