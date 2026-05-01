In corso la cronaca in diretta dell’Eschborn-Frankfurt 2026, con dodici atleti in testa alla corsa e tra loro un ciclista italiano. Il gruppo principale si trova a circa 35 secondi di distanza. È prevista una copertura aggiornata della tappa del Giro di Romandia a partire dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 16.31 Questi i dodici corridori che compongono il gruppetto in testa alla corsa: Natnael Tesfatsion (Movistar Team), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), Adria Pericas (UAE Team Emirates – XRG) Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Alex Baudin e Michael Valgren (EF Education EasyPost), Ben Tulett (Team Visma Lease a bike), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Simone Gualdi e Georg Zimmermann (Lotto Intermaché), Ion Izagirre (Cofidis) e Flroian Stork (Tudor Pro Cycling Team) 16.28 Nel gruppetto in testa alla corsa c’è anche Simone Gualdi, azzurro della Lotto Intermachè.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: 12 corridori in testa alla corsa, c’è Simone Gualdi! Gruppo a 35?

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