L’Eco è in edicola venerdì 1° maggio poi torna domenica Gli aggiornamenti sul sito non si fermano

Da ecodibergamo.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione di questa settimana di “L’Eco” sarà disponibile in edicola venerdì 1° maggio, con una pubblicazione anche domenicale prevista per il 3 maggio. La testata non sarà in edicola sabato 2 maggio. Gli aggiornamenti sui contenuti continueranno regolarmente anche attraverso il sito internet della testata.

PRIMO MAGGIO. L’Eco di Bergamo è in edicola venerdì, non ci sarà invece sabato 2 maggio e tornerà domenica 3. Continuano gli aggiornamenti in tempo reale sul sito. L’Eco di Bergamo nella versione cartacea è in edicola venerdì 1° maggio, mentre sabato 2 non ci sarà. Il quotidiano tornerà in edicola domenica 3 maggio. Continuiamo invece ad aggiornare in tempo reale il sito con le notizie principali. Online aggiornamenti in diretta della giornata del 1° maggio, informazioni di sevizio e le ultime notizie che possono essere visualizzate anche da qui, nuovo servizio più accessibile anche da smartphone. Inoltre il consiglio è di navigare sui nostri social, da Facebook e Instagram.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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