Le pagelle di Pisa-Lecce | errori e ingenuità non si salva nessuno

Nel match tra Pisa e Lecce disputato il primo maggio 2026, le valutazioni individuali dei giocatori riflettono una partita segnata da errori e ingenuità. Tra i portieri, SEMPER riceve un 5,5, condizionato da una parata non decisiva e da una respinta che permette al Lecce di aprire le marcature. La gara si è conclusa senza alcun giocatore che si sia distinto positivamente, evidenziando diverse lacune nelle prestazioni di entrambe le formazioni.

Pisa, 1 maggio 2026 – Ecco le nostre pagelle per la sfida casalinga dei nerazzurri contro il Lecce: SEMPER 5,5 Spettatore non pagante nel primo tempo, si fa sorprendere leggermente da Banda in occasione della prima rete della serata. Sul diagonale preciso e potente di Cheddira invece può veramente poco. CANESTRELLI 5,5 Copre, fa a sportellate con chiunque passi dalle sue parti e si sgancia anche in attacco per provare a scompaginare le carte. Però si fa trovare impreparato sull’apertura per Banda nell’azione del primo gol leccese. CARACCIOLO 5 Tutto sommato il capitano non deve esibirsi in una delle prestazioni più scintillanti per contenere la spinta offensiva del Lecce.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le pagelle di Pisa-Lecce: errori e ingenuità, non si salva nessuno Notizie correlate Leggi anche: Pagelle Como Pisa: Diao show, Fabregas costruisce una macchina perfetta! Non si salva nessuno tra i toscani VOTI Cagliari-Lecce, le pagelle: quanti errori Caprile, 4.5. Gandelman si prende la scena, 7Serata da dimenticare per l'estremo difensore della squadra sarda, sotto la lente degli osservatori della Nazionale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Parma-Pisa 1-0, le pagelle della partita di Serie A; Serie A 2025/2026 Pisa Lecce : La Presentazione Del Match -; Verona aggrappato alla Serie A, il Lecce non sfonda: 0-0; Parma-Pisa 1-0 LE PAGELLE | Elphege decisivo, Ndiaye ok. Le pagelle dei giallorossi in Pisa – Lecce: Cheddira finalmente convincente, gol e assist; Falcone sempre decisivo, Banda gran golFalcone, 7,5 il portierone del Lecce salva il risultato nel primo e nel secondo tempo, difficile pensare di portare a casa i tre punti senza di lui Siebert, ... corrieresalentino.it Pierotti va come un treno! Cheddira la decide: le pagelle di Pisa-LecceIl Lecce batte il Pisa e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Apre le marcature Banda, la pareggia Leris e poi arriva il gol della vittoria di Cheddira che chiude i conti. Giallorossi ... pianetalecce.it La sconfitta casalinga contro il Lecce condanna il Pisa alla retrocessione in Serie B con tre turni da anticipo. #SportMediaset - facebook.com facebook Il Lecce vince 2-1 e manda il Pisa e il Verona in Serie B. Di Francesco a +4 momentaneamente sulla Cremonese. x.com