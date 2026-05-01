Le liste di Sud chiama Nord senza firme De Luca lancia un appello a Schifani

Il presidente della Regione Campania ha rivolto un appello al presidente della Regione Sicilia affinché intervenga in qualità di rappresentante legale dell’ente regionale. La richiesta riguarda la tutela del lavoro degli uffici regionali, in particolare della Sezione V – Servizio 5 Ufficio Elettorale del Dipartimento Autonomie Locali. La questione è collegata alle liste di Sud chiama Nord che sono state diffuse senza firme.

“Ho invitato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ad intervenire nella sua qualità di rappresentante legale dell’Ente regionale per tutelare il buon operato degli uffici regionali, in particolare della Sezione V – Servizio 5 Ufficio Elettorale del Dipartimento Autonomie Locali.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Le liste di Sud chiama Nord senza firme, Scurria: "Li aiuteremo perché vogliamo elezioni regolari"“La mancata raccolta delle firme per presentare le liste di Sud chiama Nord ha creato scompiglio e alimentato dubbi sulla regolarità della campagna... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: EleMe2026: c’è un (altro) problema con le 15 liste di Sud chiama Nord; Sud Chiama Nord presenta le liste per Basile: oltre mille candidati tra Comune e circoscrizioni; Basile ufficializza le prime tre liste al Consiglio comunale: tutti i nomi; Messina, l'esercito dei mille candidati in 15 liste per Basile sindaco. Messina, ammesse le liste di Sud chiama Nord. Siracusano: precedente pericoloso, elezioni falsateLa Commissione elettorale chiamata a verificare la regolarità della documentazione per la presentazione delle liste e dei candidati sindaco per le elezioni comunali di Messina, con il via libera alle ... strettoweb.com Elezioni Amministrative: presentate le liste di Sud chiama Nord con Melangela Scolaro sindacoElezioni Amministrative a Barcellona: presentate le liste a sostegno della candidata alla carica di sindaco Melangela Scolaro. 24live.it Antenna Sud - facebook.com facebook Nel sud del Libano Israele sta applicando il “modello Gaza” x.com