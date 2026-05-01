Lazio allarme Taylor in vista della Cremonese | novità importantissime dall’infermeria! Cos’è successo oggi in allenamento

La Lazio si appresta ad affrontare la Cremonese nello stadio Zini, con attenzione rivolta alle condizioni di Kenneth Taylor. Durante l’allenamento odierno, sono emerse novità importanti riguardo allo stato di salute del centrocampista, che potrebbe influenzare le scelte della formazione. La squadra prosegue la preparazione in vista della partita, mentre i medici monitorano attentamente il giocatore coinvolto.

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