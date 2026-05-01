Lando Norris ha commentato positivamente l’inizio del weekend di gara a Miami, sottolineando come sia stato un buon inizio per lui e la squadra nel Mondiale 2026 di Formula 1. Durante le prime sessioni, il pilota ha evidenziato un buon feeling con la vettura, in particolare sull’aderenza al posteriore, che ha contribuito a un avvio promettente per la McLaren. La gara si svolge sulla pista che ospita l’appuntamento statunitense.

Inizia nel migliore dei modi il weekend per Lando Norris e la McLaren nell’appuntamento del Mondiale 2026 di F1 a Miami. Il campionato, rimasto fermo per cinque settimane a causa della cancellazione dei round in Bahrain e Arabia Saudita per questioni geopolitiche in Medio Oriente, riparte con la scuderia campione del mondo in carica apparentemente rinvigorita dagli aggiornamenti tecnici introdotti. Il campione iridato in carica ha fatto segnare il miglior tempo in 1’27?869, precedendo di 0?222 il leader del campionato Kimi Antonelli (Mercedes) e di 0?239 il compagno di squadra Oscar Piastri. Ferrari in quarta e settima posizione rispettivamente con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lando Norris: “Il modo ideale per iniziare il week end, bello avere aderenza al posteriore”

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