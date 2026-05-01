La verità politica di Pd e Psi sul caso Piao | Patano sfiduciata dai capigruppo

Un caso politico ha scosso la maggioranza, con i capigruppo che hanno espresso una perdita di fiducia nei confronti dell’assessora. Secondo fonti ufficiali, la questione principale riguarda la fiducia dei rappresentanti di partito, più che le comunicazioni ufficiali o le comunicazioni elettroniche scambiate. La vicenda ha portato a una discussione interna tra i membri del governo locale, senza coinvolgimento di altre figure istituzionali.

“La gran parte dei capigruppo di maggioranza non ha più fiducia nell’assessora Patano. Questo è il vero problema, non lo scambio di comunicazioni o di Pec”. È il Partito Democratico di Foggia, prima forza del campo largo a Palazzo di Città, a spiattellare la sua “verità politica”. I Dem replicano.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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