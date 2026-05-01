La Squadra mobile interrompe la compravendita di un etto cocaina venditore e acquirente arrestati

Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia di Stato ha intercettato e bloccato un'operazione di compravendita di circa 90 grammi di droga tra due uomini. Un cittadino tunisino di 42 anni, residente a Ravenna, e un forlivese di 60 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati durante l'intervento. La squadra mobile ha così interrotto un'attività illecita di vendita di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di giovedì la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino, 42enne, domiciliato a Ravenna e un forlivese, 60enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati di droga, individuati rispettivamente quali cedente e acquirente di circa 90 grammi di eroina. L’attività.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Nove chili di cocaina. Maxi sequestro della Squadra mobile. Arrestato un 36enneLa Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando ben 9 chilogrammi di cocaina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: La Squadra mobile interrompe la compravendita di un etto cocaina, venditore e acquirente arrestati; La Squadra mobile interrompe la compravendita di un etto cocaina, venditore e acquirente arrestati; Rapine a Firenze, 34enne in carcere: la ricostruzione dei cinque episodi tra Isolotto e via dell'Agnolo. Operazione della Squadra Mobile nell’area stazione–Speyer: individuati fornitore e spacciatore al dettaglio - facebook.com facebook