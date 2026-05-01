La finale del Grande Fratello Vip 2026 è stata spostata al 19 maggio, confermando la modifica rispetto alla data iniziale. Nel frattempo, il reality show ha visto l’uscita di Valeria Marini, che ha lasciato la Casa. Per la serata di domani, Mediaset ha deciso di non trasmettere la seconda puntata settimanale condotta da Ilary Blasi, adottando una strategia diversa.

A l posto della seconda puntata settimanale del Grande Fratello Vip 2026 condotto da Ilary Blasi domani sera Mediaset fa una scelta strategica. Su Canale 5, infatti, va in onda Il diavolo veste Prada, il film del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway. La scelta non è casuale: il sequel, Il diavolo veste Prada 2, è appena uscito nelle sale italiane Il reality, nel frattempo, ha allungato la sua durata. Inizialmente prevista il 29 aprile, la chiusura era stata spostata al 5 maggio. Ma non era una scelta definitiva: la finale, infatti, è prevista l 19 maggio. Nelle prossime due settimane sono in programma due appuntamenti ciascuna. E più tempo significa più dinamiche, più litigi, più televoti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La finale slitta al 19 maggio: è ufficiale. Intanto il ciclone Valeria Marini ha lasciato la Casa

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