La 67ª edizione della Fiera dei librai si avvicina alla conclusione, con l’ultimo fine settimana di appuntamenti previsto sul Sentierone. L’evento, il più antico in Italia nel suo genere, si concluderà domenica 3 maggio. Tra gli incontri in programma ci sono quelli con figure pubbliche come don Luigi Ciotti, Luigi Pagano, Rosy Bindi, Giuliano Zanchi e Melania Mazzucco.

L’EVENTO. La 67esima edizione della fiera più longeva d’Italia si chiude domenica 3 maggio: don Luigi Ciotti, Luigi Pagano, Rosy Bindi, Giuliano Zanchi e Melania Mazzucco tra gli incontri in programma. Si avvia verso la conclusione la 67ª edizione della Fiera dei Librai Bergamo, il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Librai più antica d’Italia in programma fino a domenica 3 maggio sul Sentierone. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Bergamo, dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi, da Promozioni Confesercenti e Sindacato Italiano Librai (SIL) e co-organizzata dal Comune di Bergamo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La «Fiera dei librai» sul Sentierone allo sprint finale: ecco gli appuntamenti del fine settimana

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