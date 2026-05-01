Javier Martinez ha trasferito la sua residenza a Lecco dopo aver trascorso alcuni mesi a Terni, in Umbria, insieme a Helena Prestes. L’ex concorrente di reality show ha condiviso le prime impressioni sulla città e sui cambiamenti avvenuti nella sua vita recente. La sua presenza nel nuovo contesto ha suscitato interesse tra chi segue le vicende di personaggi pubblici. Martinez si è detto colpito da alcuni aspetti di Lecco, senza approfondire dettagli specifici.

Javier Martinez ha iniziato la sua nuova vita a Lecco dopo aver vissuto per alcuni mesi a Terni in Umbria insieme ad Helena Prestes. L'uomo si era trasferito nella cittadina umbra poiché ingaggiato dalla squadra locale di pallavolo. Una volta finito il campionato di A3, l'ex concorrente del Grande fratello ha deciso di raggiungere la compagna a Lecco, dove ha comprato un attico di lusso. Di recente, Javier Martinez ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok che è stata seguita da oltre 5 mila utenti. In questo frangente, l'ex gieffino ha risposto ad alcune domande dei fans ed in particolare ha svelato come si sta trovando a Lecco, dove si è da poco stabilito.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez e la sua nuova vita a Lecco: “Cosa mi ha colpito”, parla l’ex gieffino

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