Dopo aver vinto la semifinale contro il transalpino Arthur Fils nel torneo ATP Masters 1000 di Madrid, il tennista italiano ha parlato in conferenza stampa. Ha spiegato di dedicare molto tempo al riposo, cercando di recuperare dormendo abbastanza, e ha anticipato che a Roma sarà una situazione diversa. La sua attenzione si è concentrata sulla varietà di gioco mostrata in campo e sull’importanza di prendersi cura del riposo tra le partite.

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sul transalpino Arthur Fils nella semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: l’azzurro si è soffermato sulla varietà di gioco mostrata quest’oggi e sull’importanza del riposo tra un turno e l’altro e tra un torneo e l’altro. Le prime impressioni dell’azzurro: “ Prima di tutto, sono molto contento della partita di oggi. Domani sarà una giornata di relax e non penso ancora troppo alla finale. Certo, sono felicissimo di giocare la mia prima finale qui; significa tantissimo per me. È stato, ancora una volta, un torneo fantastico. Qualunque cosa accada domenica, sarà stato un altro grande torneo “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner spiega: “Cerco di recuperare dormendo tanto. A Roma sarà un’altra storia”

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