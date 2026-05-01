Istanbul disordini vicino piazza Taksim per la festa del Primo Maggio | arrestati 15 manifestanti

Venerdì a Istanbul, la polizia ha arrestato almeno 15 persone che tentavano di avvicinarsi a piazza Taksim, un punto simbolico delle proteste del 2013. Le forze dell’ordine hanno impedito ai manifestanti di raggiungere l’area, applicando il divieto imposto dal governo. Disordini si sono verificati nelle vicinanze della piazza, dove si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze di sicurezza.

La polizia ha arrestato almeno 15 manifestanti che venerdì stavano cercando di raggiungere piazza Taksim a Istanbul, epicentro delle proteste del 2013, nonostante il divieto del governo. Molti altri si sono scontrati con decine di agenti antisommossa impedendo loro di raggiungere la piazza. “Ovunque c’è Taksim (piazza), ovunque c’è resistenza”, hanno gridato i manifestanti mentre si scontravano con la polizia. Il governo turco ha da tempo dichiarato che la piazza è interdetta alle manifestazioni per motivi di sicurezza, ma alcuni partiti politici e sindacati hanno promesso di marciare lì. Il 1° maggio è un giorno festivo in molti paesi per...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Istanbul, disordini vicino piazza Taksim per la festa del Primo Maggio: arrestati 15 manifestanti Notizie correlate Primo Maggio in Turchia, l’arresto di 15 manifestanti: cercavano di raggiungere piazza Taksim a IstanbulHome > Esteri > Primo Maggio in Turchia, l’arresto di 15 manifestanti: cercavano di raggiungere piazza Taksim a Istanbul La polizia di Istanbul ha... Cia Romagna porta in piazza il lavoro agricolo: a Santarcangelo la festa del Primo MaggioTorna a Santarcangelo di Romagna la tradizionale Festa del Primo Maggio promossa da Cia Romagna, un appuntamento atteso da associati, cittadini e... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Primo maggio, la cronaca della giornata fra cortei, concerti e scontri; Decine di oppositori arrestati a Istanbul alla vigilia del Primo Maggio. Istanbul, disordini vicino piazza Taksim per la festa del Primo Maggio: arrestati 15 manifestanti(LaPresse) La polizia ha arrestato almeno 15 manifestanti che venerdì stavano cercando di raggiungere piazza Taksim a Istanbul, epicentro ... stream24.ilsole24ore.com Decine di arresti a Istanbul alle manifestazioni del primo maggioISTANBUL, 01 MAG - La polizia turca ha arrestato decine di persone che partecipavano alle manifestazioni del Primo Maggio a Istanbul, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'Afp. (ANSA) ... ansa.it Buon primo maggio a tutto il gruppo! - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com