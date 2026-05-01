Istanbul disordini vicino piazza Taksim per la festa del Primo Maggio | arrestati 15 manifestanti

Da lapresse.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì a Istanbul, la polizia ha arrestato almeno 15 persone che tentavano di avvicinarsi a piazza Taksim, un punto simbolico delle proteste del 2013. Le forze dell’ordine hanno impedito ai manifestanti di raggiungere l’area, applicando il divieto imposto dal governo. Disordini si sono verificati nelle vicinanze della piazza, dove si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze di sicurezza.

La polizia ha arrestato almeno 15 manifestanti che venerdì stavano cercando di raggiungere piazza Taksim a Istanbul, epicentro delle proteste del 2013, nonostante il divieto del governo. Molti altri si sono scontrati con decine di agenti antisommossa impedendo loro di raggiungere la piazza. “Ovunque c’è Taksim (piazza), ovunque c’è resistenza”, hanno gridato i manifestanti mentre si scontravano con la polizia. Il governo turco ha da tempo dichiarato che la piazza è interdetta alle manifestazioni per motivi di sicurezza, ma alcuni partiti politici e sindacati hanno promesso di marciare lì. Il 1° maggio è un giorno festivo in molti paesi per...🔗 Leggi su Lapresse.it

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