Le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2026 sono terminate, lasciando spazio alla definizione delle ultime wild card. Le gare di qualificazione si sono svolte nelle scorse settimane e ora si attende l’annuncio dei nomi che accederanno direttamente al torneo principale. La fase preliminare ha coinvolto diversi giocatori provenienti da vari paesi, con alcune qualificazioni già assegnate e altre ancora da determinare.

Si sono concluse le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia per quanto riguarda l’edizione 2026. Come noto, ieri erano state determinate le wild card per le qualificazioni in tema di tabellone femminile, e queste erano andate a Marta Lombardini, Noemi Basiletti, Beatrice Ricci e Federica Urgesi. Quest’oggi, invece, sono stati definiti gli inviti per le qualificazioni maschili (due) e per i tabelloni di doppio maschile (uno) e femminile (uno). Capitolo singolare maschile: una delle due wild card va a Federico Bondioli, classe 2005 già vicino ai primi 300. Per lui percorso praticamente immacolato, in virtù dei successi per 6-4 6-0 su Gianluca Bellezza Quater, per 6-4 6-4 su Leonardo Primucci, per 6-3 6-2 su Alessandro Ingarao e per 6-3 6-3 sull’ex top 200 mondiale Riccardo Bonadio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026: chiuse le prequalificazioni, definite le restanti wild card

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