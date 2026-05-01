Incidente fra due auto a Salerno | uno dei conducenti fugge ragazzo in ospedale

Questa sera a Salerno, nella frazione di Giovi, si è verificato uno scontro frontale tra una Fiat 500 e una Citroën. Uno dei conducenti è scappato subito dopo l’incidente, mentre un ragazzo coinvolto è stato portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Paura, questa sera, nella frazione collinare di Giovi per uno scontro frontale tra una Fiat 500 e una Citroèn. Attivata dal 118, la Pubblica Assistenza V.O.P.I. è intervenuta soccorrendo un ragazzo di 21 anni, che, a causa del violento impatto, ha riportato un trauma cranico non commotivo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente a Pinerolo: tamponamento tra due auto, uno dei conducenti in ospedaleUn incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, in via Martiri del XXI a Pinerolo. Incidente a Torino Lucento: scontro fra due auto all'incrocio, conducenti in ospedaleNel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo 2026, è avvenuto un incidente all'incrocio tra via Luini e via Borsi a Torino. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scontro fra due auto a Roccavione; Scontro frontale tra due auto, un mezzo nel fossato: gravissima una 32enne; Scontro frontale tra due auto, un uomo finisce in pronto soccorso; Roma, incidente alla Balduina. scontro tra auto: una si ribalta. Due feriti. Salerno, Incidente a Giovi: scontro frontale tra due auto, ferito un 21enne. Uno dei conducenti fuggeStampa Paura nella serata del 1° maggio a Giovi, dove si è verificato un violento incidente stradale tra due vetture. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500 e una Citroen si sono scontrate fron ... salernonotizie.it Scontro fra due auto a Besana in Brianza: un morto e un ferito graveNel tardo pomeriggio di oggi, 1 maggio, due auto si sono scontrate violentemente a Besana, in Brianza, per ragione ancora da accertare ... fanpage.it Il personal trainer è stato ucciso il 13 aprile mentre portava a spasso il cane. Una delle ipotesi è che si tratti di una vendetta per un incidente avvenuto nel 2023 - facebook.com facebook #Viabilità | #incidente | A13 Traffico Bloccato e tratto chiuso tra Occhiobello e Villamarzana con 4 km di coda Coda di 5 km tra Ferrara Nord e Occhiobello direzione Padova Mezzo pesante ribaltato #Luceverde x.com