Incendio al porto il candidato sindaco Delorenzi | Solidarietà agli armatori delle imbarcazioni coinvolte

Da ravennatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, intorno alle 5:30, un incendio si è sviluppato nel porto turistico di Cervia, provocando ingenti danni alle imbarcazioni presenti. Il candidato sindaco ha espresso la sua solidarietà agli armatori coinvolti nell’incidente, sottolineando l’impatto sulla comunità locale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per sedare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell’incendio è stata ancora resa nota.

“Esprimo la mia più sincera solidarietà agli armatori delle imbarcazioni coinvolte nel grave incendio che questa mattina, intorno alle ore 5:30, ha colpito il porto turistico di Cervia, causando ingenti danni e momenti di forte apprensione per tutta la comunità”. Ad esprime la propria vicinanza a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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