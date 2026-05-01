Incendio al porto il candidato sindaco Delorenzi | Solidarietà agli armatori delle imbarcazioni coinvolte

Questa mattina, intorno alle 5:30, un incendio si è sviluppato nel porto turistico di Cervia, provocando ingenti danni alle imbarcazioni presenti. Il candidato sindaco ha espresso la sua solidarietà agli armatori coinvolti nell’incidente, sottolineando l’impatto sulla comunità locale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per sedare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell’incendio è stata ancora resa nota.

“Esprimo la mia più sincera solidarietà agli armatori delle imbarcazioni coinvolte nel grave incendio che questa mattina, intorno alle ore 5:30, ha colpito il porto turistico di Cervia, causando ingenti danni e momenti di forte apprensione per tutta la comunità”. Ad esprime la propria vicinanza a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Elezioni a Cervia, Forza Italia presenta la lista a supporto del candidato sindaco DelorenziForza Italia schiera una squadra di quattordici nomi in vista delle elezioni amministrative a Cervia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio al porto turistico di Cervia, quattro imbarcazioni coinvolte -; Cervia, incendio al porto turistico, 4 barche a fuoco - Gallery; Barche in fiamme, donna fugge e vola in acqua: salvata da un diportista; Incendio al porto, il candidato sindaco Delorenzi: Solidarietà agli armatori delle imbarcazioni coinvolte. Cervia, incendio al porto canale: anche i sommozzatori in azione VIDEOIncendio al porto canale di Cervia: nella mattinata di oggi è intervenuto presso il porto turistico anche il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco ... corriereromagna.it Incendio al porto turistico di Cervia, quattro barche coinvolte. È morto un cane, ferita una donnaUn incendio è scoppiato nelle prime ore di oggi (venerdì 1° maggio) nel porto turistico di Cervia, facendo scattare l’intervento dei soccorsi poco dopo le ... ravennaedintorni.it Radio1 Rai. . Migliora la situazione sul Monte #Faeta, tra Pisa e Lucca, devastato da un maxi #incendio boschivo. Distrutti oltre 700 ettari di vegetazione, danneggiate quattro abitazioni. Via libera al rientro a casa per gran parte delle oltre 3.000 persone eva - facebook.com facebook #Toscana Migliora la situazione sul Monte #Faeta devastato da un maxi #incendio che ha distrutto oltre 700 ettari di vegetazione. Via libera al rientro a casa per molti degli oltre 3.000 evacuati a San Giuliano Terme. Ancora fuori decine di famiglie dell'area n x.com