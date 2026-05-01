Il voliamo della rinascita per il Molise | strategie contro il declino

Il 6 maggio si terrà a Campobasso un convegno organizzato da Demetra APS, dedicato alla crisi demografica nel Molise. L'incontro si concentrerà sullo spopolamento dei borghi e sui problemi legati al rischio di infiltrazioni criminali in alcune aree della regione. L'evento riunisce esperti e rappresentanti locali per discutere delle strategie di intervento e di contrasto a queste sfide.

? Cosa sapere Demetra APS organizza convegno sulla crisi demografica il 6 maggio a Campobasso.. Il dibattito affronta lo spopolamento dei borghi molisani e il rischio di infiltrazioni criminali.. Il 6 maggio 2026, alle ore 10:00, l’Hotel Rinascimento di Campobasso ospiterà il convegno Il voliamo della rinascita per il Molise, un evento cruciale promosso dall’associazione culturale Demetra APSETS di Matrice per affrontare la crisi demografica e lo sviluppo regionale. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’associazione Demetra di mettere in campo una strategia concreta per rilanciare le dinamiche del territorio molisano. Attraverso un dialogo che punta a connettere le istituzioni, il mondo accademico, le imprese locali e le singole comunità, l’incontro mira a trasformare le criticità strutturali in opportunità di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il voliamo della rinascita per il Molise: strategie contro il declino Notizie correlate 34 scacchisti sfidano il declino: la rinascita della Sicilia internaIl movimento scacchistico della Sicilia interna ha mostrato una vitalità inaspettata durante il torneo interprovinciale che si è svolto tra Agrigento... Leggi anche: Amministrative Guardia Sanframondi, Rinascita Guardiese: “è ora di scegliere tra il declino e il futuro”