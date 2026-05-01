Nel giorno del Primo maggio, mentre proseguono le polemiche sulle firme mancanti delle liste di Sud chiama Nord e sui loro possibili ricorsi giudiziari, i candidati si concentrano sui programmi. In particolare, una candidata ha presentato le proprie proposte sul lavoro, mentre un altro candidato ha evidenziato le iniziative incentrate sui temi occupazionali. La giornata ha visto confronti tra candidati e discussioni su questioni legate alla partecipazione elettorale.

Mentre infuriano le polemiche sulle mancate firme delle liste di Sud chiama Nord e sulla loro ammissione alle elezioni (con accuse e repliche a getto continuo e possibili strascichi giudiziari) nel giorno del Primo maggio non sono mancati i temi politici. Federico Basile ha illustrato un'altra.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il primo maggio dei candidati, Basile si concentra sui programmi: le proposte della Russo sul lavoro; Il 1 maggio ad Avigliana; Amministrative Messina, 1° maggio a Capo Peloro: Federico Basile e Cateno De Luca incontrano i cittadini; Rtp Telegiornale dell'1 maggio 2026 - RTP.

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