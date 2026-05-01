Il Pisa scende in Serie B come il Verona | il Lecce vince 2-1 e fa un passo verso la salvezza

Nella partita tra Pisa e Lecce, il risultato finale è stato di 2-1 a favore della squadra ospite. Con questa vittoria, il Lecce si avvicina alla salvezza, mentre il Pisa retrocede ufficialmente in Serie B, insieme al Verona. La partita si è conclusa con il Pisa che non ha più possibilità di evitare la retrocessione.

AGI - Termina 1-2 l'incontro fra Pisa e Lecce, con la squadra toscana che scende aritmeticamente in Serie B come il Verona. Per il Lecce, invece, sono punti preziosi in chiave salvezza, che pone la squadra salentina a +4 sulla Cremonese, ora terz'ultima in classifica. Il Lecce è andato in vantaggio con Banda al 52esimo, pari di Leris al minuto 56 e gol della vittoria di Cheddira al 65esimo.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Pisa scende in Serie B come il Verona: il Lecce vince 2-1 e fa un passo verso la salvezza Notizie correlate Il Lecce strappa un punto a Verona e fa un piccolo passo verso la salvezzaAGI - Pareggio senza gol tra Verona e Lecce, sfida di bassa classifica tra due squadre che giocano sull'equilibrio precario di situazioni diverse, ma... La rivincita di Pierotti e Stulic. Il Lecce supera la Cremonese e fa un passo verso la salvezzaIn gol l’argentino e il serbo, entrambi spesso nel mirino delle critiche per il loro rendimento. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lotta per non retrocedere: la situazione attuale; Concessioni balneari. Scende in campo un pool di esperti; Parma - Pisa (1-0) Serie A 2025; 'Gol del cuore': l'Acsi Gazzetta Football League porta Moscardelli e Cerci all'Arena. Il Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B: la vittoria del Lecce condanna anche il VeronaIl Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B dopo la sconfitta contro il Lecce nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A ... fanpage.it Lecce a Pisa per il colpo salvezza, la vigilia di Di FrancescoGiallorossi chiamati a non sprecare un'altra chance dopo la prova opaca in Veneto. L'allenatore recupera Tiago Gabriel e valuta Camarda in attacco ... leccenews24.it "Per la Cremonese ora è pesante. Devono giocare lunedì e sono a -4 dal Lecce. Fammi rubare la battuta: una repubblica marinara che scende in B, Pisa, e una che sale dalla B, Venezia. Il Lecce aveva vinto l'8 marzo, festa donna, e rivince oggi, festa dei lavor - facebook.com facebook