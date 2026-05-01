Il Lecce sbanca 2-1 l' Arena Garibaldi e condanna il Pisa alla retrocessione anticipata

Il Lecce ha vinto 2-1 contro il Pisa all’Arena Garibaldi, portandosi temporaneamente a quattro punti di vantaggio sulla Cremonese, terzultima in classifica. La partita si è giocata il primo maggio 2026, in un match decisivo per la corsa alla salvezza del Pisa, che ora si trova in una posizione critica, con la retrocessione ormai molto vicina.

Pisa, 1 maggio 2026 – Blitz salvezza del Lecce che sbanca l’Arena Garibaldi battendo il Pisa 2-1 e si porta momentaneamente a +4 sulla Cremonese terzultima. Questo ha invece un prezzo finale carissimo per il Pisa, condannato all’aritmetica retrocessione con tre giornate d’anticipo. E dire che proprio i nerazzurri erano partiti meglio, creando le palle gol più nitide del primo tempo con Stojilkovic, il quale in almeno di un paio di occasioni è arrivato a un soffio dal gol. Nella ripresa, però, la musica è cambiata e il Lecce è salito di colpi passando in vantaggio al 52’ con Banda. Quattro minuti più tardi, Leris ha rimesso poi tutto in...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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