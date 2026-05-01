Il corteo del Primo maggio si è svolto a Bergamo con la partecipazione di circa tremila persone, secondo le stime dei sindacati. La manifestazione, organizzata da Cgil, Cisl e Uil, ha puntato i riflettori sulla richiesta di un lavoro dignitoso, evidenziando che, nonostante il livello massimo di occupazione, permangono preoccupazioni riguardo ai salari, agli infortuni sul lavoro e all’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

PRIMO MAGGIO. La rivendicazione di un «lavoro dignitoso» è il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per la manifestazione del Primo maggio 2026: in tremila al corteo in centro a Bergamo, secondo i sindacati. L’occupazione è ai massimi, ma le criticità non mancano: la sicurezza e il dramma degli infortuni, i salari erosi dall’inflazione, i timori per l’avvento dell’intelligenza artificiale. La rivendicazione di un «lavoro dignitoso» è allora il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per la manifestazione del Primo maggio 2026. Il corteo bergamasco è partito alle 10 da piazzale Marconi; in piazza, insieme ai sindacati, ci sono numerose realtà tra partiti e associazioni, oltre a singoli cittadini.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il corteo del Primo maggio: «Occupazione ai massimi, ma preoccupano salari, infortuni e avvento dell’IA»

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