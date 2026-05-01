il connettoma in azione

Un’immagine mostra il cervello come una struttura semitrasparente attraversata da una rete complessa di filamenti luminosi. La rappresentazione evidenzia le connessioni tra diverse aree cerebrali, evidenziando l’organizzazione interna del cervello. Questa visualizzazione si basa su studi di connettoma, che mappano le connessioni tra i vari punti del sistema nervoso centrale. La scena fornisce una panoramica visiva delle reti neuronali che compongono il cervello umano.

?Il cervello è raffigurato come una struttura semitrasparente attraversata da una fitta rete di filamenti luminosi. Queste linee rappresentano il connettoma, ovvero la mappa delle connessioni neurali. La luminosità non è uniforme: i punti più brillanti indicano le sinapsi attive e il flusso di informazioni, suggerendo un sistema vitale e interconnesso.?La Neuroplasticità Visiva?L’uso di colori caldi (oro e arancione) che si intrecciano con tonalità fredde (blu e azzurro) simboleggia la neuroplasticità.?Le scie luminose che sembrano “accendersi” indicano la formazione di nuovi percorsi neurali.?L’effetto dinamico della luce suggerisce che il cervello non è statico, ma in costante fase di rimodellamento sinaptico in risposta a nuovi stimoli.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Physical Basis of Consciousness: Can We Upload Minds to Computers

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