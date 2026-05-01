Il 5 maggio è prevista al Campidoglio la presentazione dell’evento “Sei brava”, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. L’appuntamento si terrà alle 10.30 e coinvolgerà diverse figure istituzionali e organizzazioni che promuovono iniziative sul tema. La giornata si inserisce in un calendario di incontri pubblici e attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica.

E’ in programma martedì 5 maggio, alle ore 10.30, nella Sala del Carroccio in Campidoglio, la presentazione ufficiale dell’evento “SEI BRAVA”, voluto e organizzato dal presidente dell’Achillea 2002, Paolo Luzi, con l’obiettivo di lanciare un messaggio forte e chiaro: NO alla violenza sulle donne. Saranno presenti: Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea capitolina; Paolo Luzi, presidente della Polisportiva Achillea 2002, ideatore e promotore dell’iniziativa; Ubaldo Righetti, consigliere capitolino; Alessandra Kustermann, fondatrice e presidente di SVS DONNA AIUTA DONNA; Roberto Avantaggiato, presidente della Lega Nazionale Dilettanti...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Il 5 maggio in Campidoglio la presentazione dell’evento “Sei brava”

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